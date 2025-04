Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei nimmt einen mit drei Haftbefehlen gesuchten Mann im Freiburger Hauptbahnhof fest

Freiburg im Breisgau (ots)

Ein wegen mehreren Diebstahlsdelikten verurteilter und mit Haftbefehlen gesuchter Mann ist von der Bundespolizei gefasst worden. Der Gesuchte war untergetaucht und versuchte sich der Strafverfolgung zu entziehen.

Am frühen Mittwochmorgen (09.04.2025) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den algerischen Staatsangehörigen in der Haupthalle. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn drei Haftbefehle bestanden. Wegen Diebstahlsdelikten, darunter auch Diebstahl mit Waffen, verurteilten Gerichte den Mann im vergangenen Jahr zu Geldstrafen in Höhe von zusammen 750 Euro. Der Gesuchte zahlte weder die Strafen, noch trat er die Ersatzfreiheitsstrafen an, weswegen die Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ. Wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls, bestand zudem ein Untersuchungshaftbefehl gegen den 33-Jährigen. Die Bundespolizei führte den Gesuchten einem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Danach erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

