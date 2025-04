Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei nimmt Gesuchten im Fernreisebus aus Italien fest

Rheinfelden (Baden) (ots)

Ein wegen eines Straßenverkehrsdeliktes mit Haftbefehl gesuchter Mann ist fünf Jahre nach seiner Verurteilung an der Schweizer Grenze gefasst worden. Er versuchte unbehelligt mit dem Fernreisebus einzureisen. Nun verbüßt er eine mehrwöchige Haftstrafe.

Am frühen Mittwochmorgen (09.04.2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den kroatischen Staatsangehörigen am Autobahnübergang Rheinfelden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass noch ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung durch grob verkehrswidrige und rücksichtslose Vorfahrtsmissachtung verurteilte ein Gericht den Mann im Jahr 2020 zu einer Geldstrafe. Da der Gesuchte weder die Strafe zahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, erließ die Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Auch gegenüber der Bundespolizei konnte der 35-Jährige die Gerichtsschulden in Höhe von 1.225 Euro nicht bezahlen. Nach der Festnahme erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Dort verbüßt er eine Ersatzfreiheitsstrafe.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell