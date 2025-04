Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Busreise aus Spanien endet im Gefängnis

Neuenburg am Rhein (ots)

Ein wegen eines Drogenvergehens verurteilter Mann, konnte jetzt bei der Einreise aus Frankreich von der Bundespolizei festgenommen werden. Anstatt die Gerichtsschulden zu bezahlen, tauchte der Mann im Ausland unter.

Am Montagvormittag (07.04.2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den spanischen Staatsangehörigen auf der A5 bei Neuenburg am Rhein. Bei der Überprüfung des Mannes, der sich auf der Busfahrt von Barcelona nach Frankfurt am Main befand, stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Im Jahr 2021 verurteilte ein Gericht den Gesuchten rechtskräftig zu einer Geldstrafe. Der heute 35-Jährige zahlte weder die Strafe, noch trat er die Ersatzfreiheitsstrafe an, weswegen die Justizbehörde Haftbefehl erließ. Da die Geldstrafe nicht bezahlt werden konnte, erfolgte die Festnahme und die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Dort verbüßt er eine 40-tägige Ersatzfreiheitsstrafe.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell