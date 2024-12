LPI-EF: Quad gestohlen

Sömmerda (ots) - Samstagabend rückten Einsatzkräfte in Sömmerda zu zwei brennenden Papiercontainern aus. In der Straße des Aufbaus hatte ein Unbekannter gegen 23:00 Uhr auf einem Mülltonnenstellplatz zwei Abfallbehälter in Brand gesteckt. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Feuerwehr löschte das Feuer und verhinderte durch ihr zügiges Einschreiten Schlimmeres. An beiden Papiercontainern entstanden Schäden von etwa 2.000 Euro. Die Polizei hat die ...

