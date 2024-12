Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autofahrer kollidiert mit Straßenbahn

Erfurt (ots)

Montagmorgen stieß ein Autofahrer in Erfurt mit einer Straßenbahn zusammen. Ein 73-jähriger VW-Fahrer war gegen 08:00 Uhr in der Otto-Bartning-Straße unterwegs gewesen. An der Kreuzung zur Walter-Gropius-Straße wollte der Mann nach links in Richtung Endhaltestelle abbiegen. Hierbei übersah der Senior die von links kommende, vorfahrtsberechtigte Straßenbahn und stieß mit ihr zusammen. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Mit mehreren Verletzungen kam er anschließend in ein Krankenhaus. Der 25-jährige Straßenbahnfahrer sowie die Fahrgäste blieben glücklicherweise unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro. Die Straße wurde kurzzeitig voll gesperrt und das Auto musste abgeschleppt werden. (SE)

