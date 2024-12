LPI-EF: Kennzeichentafeln von Fahrzeugen gerissen

Sömmerda (ots) - In der Freitagnacht wurden in Walschleben, zwei Garagen durch unbekannte Täter aufgebrochen. Die Diebe erbeuteten Gartengeräte im Wert von knapp 5000 EUR. (KF) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: 0361/5743-25100 E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de ...

