BPOLI-WEIL: Diebestour im Nachtzug endet im Gefängnis

Weil am Rhein (ots) - Ein 48-Jähriger der vor sieben Jahren wegen eines Verkehrsdeliktes verurteilt worden war, konnte jetzt an der französischen Grenze festgenommen werden. Er muss für mehrere Wochen ins Gefängnis. Am Donnerstag (03.04.2025) haben Einsatzkräfte einen Autofahrer auf der Palmrainbrücke in Weil am Rhein kontrolliert. Im Jahr 2018 hatte ein Gericht den Mann wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer ...

