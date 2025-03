Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Wohnwagen von Firmengelände gestohlen

Zeugen gesucht

Weeze (ots)

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen (15. März 2025) haben unbekannte Täter einen Wohnwagen von einem Firmengelände an der Industriestraße gestohlen. Sie öffneten gewaltsam ein Rolltor, um sich Zutritt auf das Grundstück zu verschaffen. Anschließend entwendeten sie einen Wohnwagen der Marke Fendt, Typ Caravan 650. Der Wohnanhänger trug das Kennzeichen GEL-AC112. Wahrscheinlich hängten sie den Wohnwagen an ein Fahrzeug und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell