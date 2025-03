Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Täter drangen über Terrassentür in Wohnhaus und durchwühlten sämtliche Zimmer

Straelen (ots)

Am Freitagabend, dem 14. März 2025, zwischen 19:30 Uhr und 21:30 Uhr, ereignete sich ein Einbruch in ein Einfamilienhaus auf dem Löckerweg in Straelen. Unbekannte Täter verschafften sich durch das Aufhebeln der Terrassentür eines Schlafzimmers Zugang zum Haus. Im Inneren wurden mehrere Kommoden und Schränke durchwühlt. Bislang ist noch nicht bekannt, ob Gegenstände entwendet wurden. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei Geldern unter 02831-1250.

