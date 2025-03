Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Nach Mülltonnenbränden: 44-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Goch (ots)

Nachdem es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (14. März 2025) in Goch zu mehreren Mülltonnenbränden gekommen war, konnte die Polizei noch in der Nacht eine tatverdächtige Person festnehmen. Insgesamt dreimal mussten Polizei und Feuerwehr zuvor wegen in Brand stehender Abfallbehälter ausrücken: Donnerstagabend gegen 21:50 Uhr brannte ein Mülltonne am Westring; gegen 23:25 Uhr bemerkte eine Zeugin Rauch, der aus einem Müllcontainer an der Niersstraße kam. Am Freitagmorgen gegen 01:25 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Mülltonnenbrand an der Reiscorpsstraße gerufen. Bei der anschließenden Fahndung im Nahbereich stellten Polizeibeamte eine tatverdächtige, männliche Person mit einem Pedelec fest, welche beim Erblicken der Polizei jedoch zunächst flüchtete.

Gegen 02:15 Uhr konnte ein Polizeibeamter eben jene Person allerdings dabei beobachten, wie sie auf der Feldstraße eine Mülltonne entzündete. Dem Beamten gelang es, den Mann - ein 44-Jähriger aus Goch - an der Flucht mit dem Pedelec zu hindern. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen, der Brand durch die Feuerwehr gelöscht.

Die Kripo Goch hat die Ermittlungen aufgenommen, welche aktuell noch andauern. Zeugen, die weitere Angaben zu den Bränden in der Nacht geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell