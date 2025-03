Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Einbruch in Tankstelle

Energydrinks gestohlen

Kerkten-Aldekerk (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (14. März 2025) sind unbekannte Täter in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Rheinstraße eingedrungen. Sie schlugen ein Fenster ein, um sich Zutritt zu verschaffen. Gegen 02:00 Uhr sah der Besitzer über eine Überwachungskamera die beiden Unbekannten in den Räumlichkeiten und informierte die Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die beiden Täter bereits mit ihrer Beute - mehrere Dosen Energydrinks - geflüchtet. Eine eingeleitete Fahndung mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers brachte kein Ergebnis.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1:

- Ca. 1,70m groß - Bekleidet mit einem weißen Kapuzenpullover und einer schwarzen Jacke; Hose sowie Schuhe in weiß/beige.

Täter 2:

- Ebenfalls ca. 1,70m groß - Bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover und einer grauen Jacke, blaue Jeans, schwarze Schuhe

Die Kripo Geldern bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter 02831 1250 zu melden. (cs)

