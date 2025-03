Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Diebstahl eines Wohnmobils mit dem Kennzeichen KLE-QX237

Bedburg-Hau Qualburg (ots)

Unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen (11. März 2025) ein Wohnmobil gestohlen, das auf einem Firmengelände an der Bedburger Weide abgestellt war. Die Aufnahme einer Überwachungskamera zeigt, wie das Fahrzeug der Marke Hymer, Typ B514 SL, gegen 03:25 Uhr von dem Gelände gefahren wird. Eine Streifenwagenbesatzung fand am Donnerstagvormittag (13. März 2025) das Kennzeichen des Wohnmobils - KLE-QX237 - im Grünstreifen der Kalkarer Straße (B57) rechts in Fahrtrichtung Kleve. Zeugen, die weitere Hinweise zum Verbleib des Wohnmobils oder zur Fluchtroute geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

