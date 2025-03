Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Schwerer Verkehrsunfall/ 5-jähriger Junge mit Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht

Kevelaer (ots)

Am Mittwoch (12.03.2025), gegen 16:00 Uhr kam es in Kevelaer auf der Kölner Straße (B9) zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Ein 48-jähriger aus Geldern war mit seinem Volkswagen Touran auf der Kölner Straße in Richtung Geldern unterwegs. Er geriet aus derzeit ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit einem 57-jährigen Fahrer eines Lkw MAN frontal zusammen. Im Fahrzeug des 48-Jährigen befanden sich noch zwei Jungen (5 und 2 Jahre). Das jüngere Kind und die beiden Fahrer wurden leicht verletzt durch den Rettungsdienst behandelt. Der 5-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber einer Spezialklinik zugeführt. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Unfallaufnahme wurde durch das VU-Team Kleve unterstützt. Der polizeiliche Opferschutz übernahm die Betreuung der Unfallbeteiligten und deren Angehörigen. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme dauert noch an. Die Straße ist derzeit noch gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell