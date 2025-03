Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Versuchter Einbruch

Bewohnerin sieht zwei Täter auf ihrem Balkon

Rees-Millingen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (13. März 2025) wollten sich offensichtlich zwei unbekannte Täter über eine Balkontür Zugang zu einer Wohnung an der Anholter Straße verschaffen. Eine Bewohnerin war gegen 1:15 Uhr gerade auf dem Weg in die Küche, als sie auf dem Balkon die Lichter zweier Taschenlampen sah. Als sie ein Plissee zur Seit schob, erkannte sie zwei Personen mit Werkzeugen in den Händen vor der Balkontür. Die beiden Männer erschraken und flüchteten. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

