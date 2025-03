Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Jede zweite Straftat wird aufgeklärt! Polizei stellt Kriminalstatistik für 2024 vor

Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde am Donnerstag (13. März 2025) durch Vertreter der Kreispolizeibehörde Kleve die Kriminalstatistik 2024 vorgestellt. Neben Landrat Christoph Gerwers waren auch der stellvertretende Abteilungsleiter Polizei, Polizeidirektor Tim Probst sowie Kriminaldirektor Thorsten Schröder (Direktionsleiter Kriminalität) anwesend. Kriminaldirektor Schröder stellte einen kriminalistischen Rückblick auf das Jahr 2024 vor, indem er die wichtigsten Entwicklungen in Zahlen darstellte und erläuterte. Demnach ist im letzten Jahr die Anzahl der erfassten Straftaten im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen, um 3,58% auf 24.039 Fälle. Aber: Jede zweite Straftat wird aufgeklärt! Die Aufklärungsquote lag in 2024 bei 54,7% und damit über dem Landesdurchschnitt (53,5%). Während im Land NRW die Zahl der Gewaltdelikte um 0,4% gesunken ist, verzeichnet der Kreis Kleve eine Zunahme in dem Bereich um 11,3%. Eine gute Nachricht: Die Fälle mit jugendlichen und heranwachsenden gewalttätigen Tatverdächtigen sind leicht rückläufig. Gleiches gilt für die Fälle mit dem Tatmittel Messer: Waren es in 2023 noch 149 Fälle, so wurden in 2024 143 Fälle verzeichnet, bei denen ein Messer eingesetzt oder damit gedroht wurde.

Die gesamte Kriminalstatistik 2024 kann auf der Website der Kreispolizeibehörde Kleve eingesehen werden: https://redaktion-kleve.polizei.nrw/artikel/polizeiliche-kriminalstatistiken

