Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 15:29 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag eine 64-jährige Eschwegerin mit ihrem Pkw im Akazienweg in Eschwege rückwärts auszuparken. Beim Hinausfahren aus der Parklücke fuhr sie gegen den Pkw einer 25-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard, die mit ihren Pkw angehalten hatte, um der 64-Jährigen das Ausparken zu ermöglichen. Sachschaden: ca. 6000 EUR.

Um 10:41 Uhr befuhr ein 79-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw den Parkplatz des Dialysezentrums in der Luisenstraße in Eschwege. Beim Einparken touchierte er mit seinem Pkw einen dort geparkten Pkw Ford, der am Radkasten und der Beifahrertür beschädigt wurde. Der Gesamtschaden wird mit ca. 8000 EUR angegeben.

Polizei Sontra

Gegen Zaunpfahl gefahren

Um 07:58 Uhr befuhr gestern Morgen ein 35-Jähriger aus Belarus mit einem Lkw das Industriegebiet "Seegel" in Sontra. Nachdem er auf einem Grundstück eine Lieferung abgeladen hatte, fuhr er beim Verlassen des Grundstücks mit dem Lkw gegen einen gemauerten Zaunpfosten, wodurch ein Sachschaden von ca. 1100 EUR entstand.

Polizei Witzenhausen

Unfallfluchten

Zwischen dem 20.05.25, 16:00 Uhr und dem 21.05.25, 07:40 Uhr ereignete sich eine Unfallflucht in der Straße "Am Kirchplatz" in Witzenhausen. In diesem Zeitraum wurde ein dort geparkter brauner VW Touran im Bereich des hinteren rechten Radkastens angefahren. Sachschaden: ca. 500 EUR.

Nachträglich angezeigt wurde gestern eine Unfallflucht, die sich bereits zwischen dem 13.05.25, 20:00 Uhr und dem 14.05.25, 10:00 Uhr in der Steinbergstraße in Dohrenbach ereignet hat. In diesem Zeitraum wurde ein an einer Grundstücksgrenze aufgestellter Gittermattenzaun angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 100 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Witzenhausen unter der Tel.-Nr.: 05542/93040 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell