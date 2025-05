Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 21.05.2025

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall; Schaden 300 Euro

An der Schlossplatzkreuzung in Eschwege kam es am Dienstag um 09.40 Uhr zu einem Auffahrunfall mit 300 Euro Schaden. Zur Unfallzeit hielt eine 48-jährige Autofahrerin aus Eschwege aus Richtung "Am Mühlgraben" kommend auf dem Linksabbiegerfahrstreifen verkehrsbedingt an der rot zeigenden Ampelkreuzung. Die Frau wollte bei der nächsten Grünphase dann nach links in Richtung "An den Anlagen" abbiegen. Ein nachfolgender 82-jähriger Autofahrer aus Eschwege erkannte die haltende 48-Jährige zu spät und fuhr auf den Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von je 150 Euro.

Polizei Sontra

Junge Autofahrerin kollidiert mit parkendem Pkw; leicht verletzt

Am Dienstagabend ist eine 19-jährige Autofahrerin bei einem Unfall in Herleshausen leicht verletzt worden. Die junge Frau befuhr gegen 18.40 Uhr in Herleshausen die Straße "Hainertor" von der Ortsmitte Herleshausen kommend in Richtung Wommen. Aus noch ungeklärter Ursache kam die Frau von ihrer Fahrspur ab und kollidierte noch in der Ortslage mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Bei der Kollision trug die Autofahrerin leichte Verletzungen (HWS) davon, zu deren Behandlung sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 9000 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Alkoholisierter Randalierer wird wegen Bedrohung und körperlicher Auseinandersetzung der Psychiatrie zugeführt

Die Polizei aus Hessisch Lichtenau ist am Dienstagabend um kurz vor 21.00 Uhr zu einer randalierenden Person nach Großalmerode gerufen worden. Dort hatte ein erheblich unter Alkoholeinfluss stehender 25-Jähriger u.a. mehrere Mülltonnen umgeworfen und war zudem gewalttätig gegenüber Familienangehörigen geworden und hatte diese auch bedroht. Der Mann wurde durch die Polizei letztlich festgenommen und ist anschließend mit einem Krankenwagen aufgrund einer selbst erlittenen Verletzung ins Eschweger Krankenhaus gebracht worden. Nach einer kurzen ärztlichen Versorgung musste der 25-Jährige im Anschluss aufgrund seines aggressiven, alkoholisierten (2,2 Promille Alkohol) und nicht steuerbaren Zustands der Psychiatrie zugeführt werden. Gegen den 25-Jährigen wird nun strafrechtlich wegen Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung ermittelt.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell