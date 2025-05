Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2505077

Bild-Infos

Download

Velbert / Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Nacht auf Freitag, 16. Mai 2025, wurden die Einsatzkräfte der Polizei von einem aufmerksamen Anwohner der Friedrichstraße alarmiert, der gegen 2:50 Uhr durch verdächtige Geräusche aus dem Schlaf gerissen worden war. Der Zeuge beobachtete einen Mann, der sich in Richtung Schulstraße fluchtartig entfernte.

Die Beamtinnen und Beamten stellten vor Ort fest, dass ein unbekannter Täter in ein Lebensmittelgeschäft in Höhe der Hausnummer 108 gewaltsam eingedrungen war.Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte in Höhe einer Baustelle an der Schulstraße Tatbeute sowie Einbruchswerkzeug auffinden und stellten dieses sicher. Trotz eines zusätzlich alarmierten Polizeihubschraubers konnte der flüchtige Einbrecher im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Der circa 18 bis 25 Jahre alte Mann kann lediglich als 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben werden. Er war dunkel gekleidet und trug eine Jacke mit Fellkragen.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht näher verifiziert werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

In der Zeit vom 11. Mai 2025 bis zum 15. Mai 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Gustav-Mahler-Straße in Hilden. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen gewaltsam in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wurde ein Möbeltresor entwendet. Der Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Angaben zum Beuteschaden lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell