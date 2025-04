Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Keller - Paintball-Ausrüstung entwendet

Altenburg (ots)

Schmölln. Im Zeitraum vom 12. bis 24. April 2025 verschafften sich bislang unbekannte Täter unbefugt Zugang zu einem Kellerabteil in der Gartenstraße in Schmölln. Auf bislang unbekannte Weise gelangten die Täter in das Innere und entwendeten Paintballausrüstung im geschätzten hohen dreistelligen Wert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf mögliche Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 in Verbindung zu setzen. (Bezugsnummer: 0105008/2025) (SR)

