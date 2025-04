Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Altenburg (ots)

Löbichau, OT Beerwalde. Am Mittwochnachmittag, den 23.04.2025 ereignete sich gegen 15:00 Uhr in der Hauptstraße in Beerwalde ein Verkehrsunfall, bei dem ein 9-jähriger Junge schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ das Kind einen haltenden Schulbus, der am rechten Fahrbahnrand stand. Im Anschluss querte der Junge hinter dem Bus die Fahrbahn, wobei es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Moped kam. Der 16-jährige Fahrer des Fahrzeugs konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Kind wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht. Der Mopedfahrer blieb unverletzt. Am beteiligten Moped entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell