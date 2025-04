Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter besonders schwerer Fall des Diebstahls

Greiz (ots)

Greiz. In der Zeit von Dienstag (22.04.2025, 13:30 Uhr) bis Mittwochvormittag (23.04.2025, 11:00 Uhr) kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Gymnasium in der Heinrich-Fritz-Straße in Greiz. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen versuchten bislang unbekannte Täter, sich unbefugt Zugang zum Dachboden des Schulgebäudes zu verschaffen. Hierbei wurde ein Türschloss beschädigt. Der verursachte Sachschaden wird derzeit auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Schulgebäudes beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Greiz unter der Telefonnummer 03661 / 621 - 0 in Verbindung zu setzen. (SR)

