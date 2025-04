Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster männlicher Person

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Seit dem 22.04.2025 gegen 17:30 Uhr wird der 73-jährige Hartmut Gunther Küchler vermisst. Dieser wollte am gestrigen Tag zur angegeben Uhrzeit von seiner Wohnanschrift Burkersdorfer Weg in Zeulenroda-Triebes mit seinem gelben Fahrzeug Renault Twingo mit dem amtlichen Kennzeichen GRZ-ZO 39 zu seinem in der Nähe wohnenden Sohn im Pahrener Anger fahren. Dort ist er jedoch nicht angekommen, sodass seine Familie ihn heute früh gegen 08:00 Uhr bei der Polizei als vermisst meldete. Es wurden umgehend Suchmaßnahmen durch die Polizei eingeleitet. Auch ein Polizeihubschreiber war im Einsatz. Leider verblieben alle Suchmaßnahmen bisher erfolglos.

Herr Hartmut Gunther Küchler ist circa 160 cm groß, trug beim Verlassen seiner Wohnanschrift eine blaue Jeans, einen weinroten Pullover, eine blaue Jacke, gelbe Schuhe und eine Brille. Er weist außerdem eine kräftiger Statur und graues, lichtes Haar auf. Zudem ist der Vermisste auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Die Polizei bitte nun im Mithilfe und bittet Zeugen, welche Hinweise zum Vermissten oder zu dessen Aufenthalt geben können, sich bei der Polizeiinspektion Greiz unter der Telefonnummer 03661 / 621 - 0 zu melden.

