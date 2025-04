Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mann bei gemeinschaftlicher Gewalttat verletzt

Greiz (ots)

Weida. Am Dienstagabend, den 22.04.2025 gegen 20:10 Uhr, kam es in der Stegstraße in Weida zu einer schweren körperlichen Auseinandersetzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen trafen sich drei tatverdächtige Personen mit einem 20-Jährigen, um gemeinsam den Abend zu verbringen. Bei den drei Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Männer im Alter von 18 und 34 Jahren sowie eine 25-jährige Frau. Im Verlauf des Treffens griffen die beiden männlichen Tatverdächtigen den 20-Jährigen körperlich massiv an, wobei dieser im Oberkörper- und Kopfbereich verletzt wurde. Die 25-Jährige filmte die Tat mit ihrem Telefon, welches im Rahmen des polizeilichen Einsatzes beschlagnahmt und ausgewertet wurde. Die beiden männlichen Tatverdächtigen wurden noch am Abend vorläufig festgenommen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen erfolgte auch eine Wohnungsdurchsuchung. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (SR)

