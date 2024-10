POL-FR: Teningen-Köndringen: Beleidigung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Im Zeitraum Freitag, 18.10.2024, 17:00 Uhr, bis Samstag, 19.10.2024, 09:30 Uhr, kam es in Herbolzheim, OT Wagenstadt, am Dorfplatz, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, wurden an einem ordnungsgemäß geparkten Pkw (VW, Golf, Farbe Blau) zwei Reifen mittels einem unbekannten Gegenstand zerstochen. Der entstandene Sachschaden ...

mehr