Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Verkehrsunfall im Innenstadtbereich mit 8 verletzten Personen

Bottrop (ots)

Am heutigen Abend gegen 21:15 Uhr wurde die Feuerwehr Bottrop über mehrere Notrufe zu einem Verkehrsunfall im Bereich des Berliner Platzes alarmiert. Dort war es zu einem Unfall zwischen zwei PKW gekommen. Bei eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, das in einem beteiligten PKW eine fünfköpfige Familie mit einem Kleinkind saß. Im zweiten PKW befanden sich 3 erwachsene Personen. Alle Personen hatten bereits ihre Fahrzeuge verlassen. Die Personen wurden medizinisch vor Ort erstversorgt und durch einen Notarzt gesichtet. Anschließend erfolgte der Transport in umliegende Krankenhäuser. Eine schwer verletzte Person wurde in Begleitung von einem weiteren Notarzt in ein Essener Krankenhaus der Maximalversorgung transportiert. Unterstützt wurde die Feuerwehr Bottrop durch Rettungsmittel der Städte Gladbeck und Oberhausen. Die Feuerwehr war mit 35 Einsatzkräften und zwei Notärzten vor Ort. Die freiwillige Feuerwehr Altstadt sicherte in der Einsatzzeit den Grundschutz für das Stadtgebiet.

