FW-BOT: Umgestürzter LKW

Am Mittwoch den 11.09.2024 ist es gegen 18:30 Uhr zu einem LKW Unfall auf der BAB A2 gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache ist, ein mit Holz beladener LKW, im Bereich des Zubringers von der BAB A2 auf die BAB A31, umgestürzt. Der Fahrer des LKW wurde mit dem Rettungsdienst in ein Bottroper Krankenhaus transportiert. Weitere Fahrzeuge sind nicht am Unfall beteiligt. Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr abgesichert und ausgeleuchtet. Auslaufender Kraftstoff wurde aus dem Tank des LKW abgesaugt. Der Diesel, der bis zum Eintreffen der Feuerwehr ausgelaufen war, wurde mit Bindemittel eingedeicht. Die Untere Wasserbehörde wurde zur Einsatzstelle bestellt um die Umweltgefahren einzuschätzen. Der Grundschutz für das Stadtgebiet ist durch die Freiwillige Feuerwehr Altstadt sichergestellt. Da die Einsatzkräfte für längere Zeit gebunden sind, hat die Freiwillige Feuerwehr Bottrop Boy die Einsatzstellenverpflegung übernommen. Durch die Autobahnpolizei wurde ein Abschleppdienst für die Bergung des LKW bestellt. Für die Dauer des Einsatzes ist der Autobahnzugringer voll gesperrt.

