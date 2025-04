Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall - Motorradfahrerin schwer verletzt

Gera (ots)

Gera. Am Mittwochnachmittag, den 23.04.2025, kam es gegen 15:00 Uhr auf der Untermhäuser Straße in Gera zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 23-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren die Motorradfahrerin die Untermhäuser Straße stadteinwärts. Aufgrund einer Baustelle kam es zu einer Verengung der Gegenfahrspur, sodass ein vorausfahrender 83-jähriger Pkw-Fahrer seine Geschwindigkeit in diesem Bereich reduzierte. Aus bislang ungeklärte Ursache konnte die 23-Jährige nicht rechtzeitig bremsen und fuhr ungebremst auf das Heck des Pkw auf. Durch den Aufprall erlitt die 23-Jährige schwere Verletzungen und wurde umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Untermhäuser Straße war für circa eine Stunde gesperrt. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell