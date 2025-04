Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Geparkter VW Polo beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Kevelaer (ots)

Am Mittwoch (16. April 2025) wurde an der Weezer Straße in Kevelaer ein geparkter VW Polo beschädigt. Das schwarze Fahrzeug war in der Zeit von 08:45 Uhr bis 13:40 Uhr auf einem Parkstreifen zwischen den Straßen Wissenscher Weg und Alte Weezer Straße in Richtung Stadtmitte abgestellt worden. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug touchierte vermutlich bei der Vorbeifahrt den linken Außenspiegel des VW, der dabei zerstört wurde. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zum verursachenden Fahrzeug bzw. der Fahrerin oder dem Fahrer machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250.(sp)

