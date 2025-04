Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Geparkter Opel am Stadtgarten beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Rees (ots)

Am Mittwoch (16. April 2025) wurde in Rees ein geparktes Auto am Stadtgarten auf der Straße Vor dem Falltor beschädigt. Der graue Opel Zafira Live war in der Zeit zwischen 13:10 Uhr und 14:10 Uhr in einer Parkbucht gegenüber der dortigen Apotheke abgestellt. Der Besitzer stellte nach der Rückkehr einen sogenannten Streif-Schaden an seinem Opel fest. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte ein anderes, bisher unbekanntes Fahrzeug diesen Schaden beim Vorbeifahren verursacht haben. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich ermittelt jetzt in diesem Fall von Unfallflucht und sucht Zeugen, die sachdienlichen Angaben dazu machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830.(sp)

