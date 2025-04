Kranenburg-Frasselt (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Sonntag, 14:00 Uhr, und Montagmorgen (7. April 2025) die Außenwand eines Feuerwehrgerätehauses an der Gocher Straße mit Paintballkugeln beschossen. An der Klinkerwand blieb gelbe und rote Farbe zurück. Die Polizei sucht nun Zeugen für die ...

