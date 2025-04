Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Streit um Parkplatz am Flughafen eskaliert

Parkplatzeinweiser angefahren und verletzt

Weeze (ots)

Am Sonntag (13. April 2025) gegen 09:30 Uhr kam es auf einem Parkplatz des Flughafen Weeze zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Fahrer eines gräulichen, vierrädrigen Kleinkraftfahrzeuges bis 25km/h (mit Versicherungskennzeichen) und einem Parkplatzeinweiser. Dieser hatte dem Fahrer eine Parkbucht zugewiesen. Der Mann weigerte sich jedoch, in die Parkbucht zu fahren und forderte eine andere Parkmöglichkeit. Er stieg dann aus und es entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung. Im Weiteren stieg der Mann wieder in sein Kleinfahrzeug, fuhr an und es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Parkplatzeinweiser, der dabei am Knie verletzt wurde. Anschließend verließ das Fahrzeug den Parkplatz. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach dem Fahrer des Kleinfahrzeuges, der wie folgt beschrieben wird:

- männlich, - 55 - 65 Jahre alt, - 165cm - 175cm groß, - grauer Vollbart.

Er bzw. sein Fahrzeug sollen öfter im Bereich des Flughafens Weeze unterwegs sein. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell