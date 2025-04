Straelen (ots) - Am Montag (14. April 2025) brachen bisher unbekannte Täter in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 13:30 Uhr in ein Reihenhaus an der Venloer Straße in Straelen ein. Sie brachen ein zur Einfahrt des Wohnhauses gelegenes Fenster gewaltsam auf und konnten so in das Haus gelangen. Sie durchwühlten im Schlafzimmer diverse Schubladen und Schränke. Bisher ist ...

