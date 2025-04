Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch in Reihenhaus

zwei verdächtige Männer beobachtet

Straelen (ots)

Am Montag (14. April 2025) brachen bisher unbekannte Täter in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 13:30 Uhr in ein Reihenhaus an der Venloer Straße in Straelen ein. Sie brachen ein zur Einfahrt des Wohnhauses gelegenes Fenster gewaltsam auf und konnten so in das Haus gelangen. Sie durchwühlten im Schlafzimmer diverse Schubladen und Schränke. Bisher ist bekannt, dass sie Bargeld und Schmuck in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages erbeuteten. Durch eine Zeugin wurden im Nahbereich zur Tatzeit zwei verdächtige männliche Personen gesehen. Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden:

Der erste Mann war

- ca. 30 - 40 Jahre alt - bekleidet mit einer blauen Jeanshose und einem schwarzen Anorak - kräftige Statur - ca. 175- 180 cm groß - Schwarzes, welliges Haar - Ovales, markantes Gesicht.

Der zweite Mann war - ebenfalls ca. 30 - 40 Jahre alt, - ebenfalls bekleidet mit einer blauen Jeanshose und einem schwarzen Anorak - von eher dicker Statur - ca. 170- 175 cm groß - Kurze schwarze Haare - Dickes Gesicht

Die Kriminalpolizei in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die weitere sachdienliche Angaben zum Einbruch und zu den beiden verdächtigen Männern machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell