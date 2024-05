POL-SE: Kreis Pinneberg - Diebstähle aus Fahrzeugen - Polizei gibt Tipps

Bad Segeberg (ots) - Am vergangenen Wochenende (25./ 26.05.2024) ist es in Tornesch und Uetersen zu mehreren Fällen der Sachbeschädigung an Fahrzeugen gekommen. Am Samstag (25.05.2024) wurde in der Greifswalder Straße in Tornesch ein Seitenfenster eines parkenden Fahrzeugs eingeschlagen. Nach derzeitigem Stand ...

