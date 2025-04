Rheurdt (ots) - Bisher unbekannte Täter sind in der Zeit von Donnerstag (11. April 2025), 21:00 Uhr bis Montag (14. April 2025), 05:30 Uhr, in Rheurdt an der Bahnstraße in eine Discounter-Filiale eingebrochen. Sie gelangten im rückwärtigen Bereich des Gebäudes auf das Dach, verschafften sich dort gewaltsam einen Zugang und konnten dann durch eine Zwischendecke in ...

