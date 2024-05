Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Waldeck- Frankenberg: Schwerer Verkehrsunfall auf der B252

Kassel (ots)

Am Montag, 20.05.2024, kam es gegen 12:55 Uhr auf der B252/ L3081 (Diemelstadt- Rhoden) zu einem Verkehrsunfall mit 3 schwerverletzten Personen. Wie die Beamten der Polizeistation Bad Arolsen berichten, befuhr ein Fahrzeug mit drei Insassen die B252 aus Richtung BAB 44 kommend in Richtung Bad Arolsen. Aus Richtung Rhoden kommend beabsichtige eine Fahrzeugführerin, auf die B252 aufzufahren und missachtete dabei die Vorfahrt des aus Ri. BAB44 kommenden PKW. Beide Insassen aus dem verursachenden PKW wurden schwerverletzt und mittels Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser geflogen. In dem anderen Fahrzeug wurden zwei Insassen leicht, und ein Insasse schwer verletzt ebenfalls mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zur Ermittlung der genauen Unfallursache wurde in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Kassel ein Gutachter hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die B252 in beide Richtungen voll gesperrt.

Jörg Schott, Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

