Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fuldabrück-Dörnhagen (Landkreis Kassel): Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Kassel (ots)

Am So., 19.05.2024, gegen 13:55 Uhr, fuhr ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Kassel mit seinem Kastenwagen die Kreisstraße 16 von Fuldabrück-Ditters-/Dennhausen in Richtung Fuldabrück-Dörnhagen. Nach Zeugenaussagen kam er kurz vor dem Ortseingang Dörnhagen aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinab, überquerte einen Fahrradweg und kam dann auf einer Grünfläche zum Stehen. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Fahrer des Kastenwagens aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde zunächst vor Ort notärztlich versorgt, verstarb jedoch noch an der Unfallstelle.

Zur Ermittlung der Unfallursache wurde in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Kassel ein Gutachter hinzugezogen.

Neben Kräften der Polizei sind die Feuerwehr Fuldabrück und der Rettungsdienst mit Notarzt im Einsatz.

Die K16 ist aktuell aufgrund der Einsatzmaßnahmen noch in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell