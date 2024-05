Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit Altöl befüllte mobile Toilette umgekippt: Zeugen von Umweltstraftat in Oberzwehren gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Am gestrigen Donnerstagnachmittag wurde eine Streife des Polizeireviers Süd-West wegen einer Umweltstraftat nach Kassel in die Brückenhofstraße gerufen. Wie die Beamten vor Ort feststellten, lag eine Dixi-Toilette gegenüber der Universität in der Böschung des Dönchebachs. Der anzeigende Mitarbeiter einer Baufirma schilderte der Streife, dass die Toilette auf einer inzwischen fertiggestellten Baustelle in der Brückenhofstraße 80 gestanden hatte. Dort hatten unbekannte Täter bereits vor drei Wochen Altöl in die Kabine gefüllt. In der Folge war die Toilette beschädigt worden und nicht mehr nutzbar, das Öl trat aber nicht aus, sodass es zu keiner Verunreinigung des Bodens kam. Als das Öl am gestrigen Donnerstag abgepumpt werden sollte, stellte der Firmenmitarbeiter fest, dass die Dixi-Toilette im Uferbereich offenbar mutwillig umgekippt wurde und das austretende Altöl in das Erdreich sowie den Bach lief. Die alarmierte Feuerwehr richtete die mobile Toilette, die einen Riss aufwies, wieder auf und streute den umliegenden Bereich ab. Zudem wurde die Untere Wasserbehörde verständigt, die das Wassers auf Verunreinigungen untersuchte. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen über 100 Liter Öl aus der Toilettenkabine ausgelaufen sein. Die Tatzeit lässt sich bislang auf den Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagnachmittag eingrenzen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls einer Umweltstraftat durch Boden- und Gewässerverunreinigung sowie wegen Sachbeschädigung. Wer im Tatortbereich verdächtige Personen beobachtet hat und den Ermittlern der Kommissariats 23/24 der Kasseler Kripo Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell