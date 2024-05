Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Innenstadtoffensive: Kontrollen führen zu Festnahmen von zwei mutmaßlichen Drogendealern: 50-Jährigem droht U-Haft

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Bei Kontrollen, die die Polizei am gestrigen Mittwoch zur Steigerung der Sicherheit im Rahmen der Innenstadtoffensive in der Kasseler Innenstadt durchgeführte, konnten gleich zwei mutmaßliche Dealer harter Drogen festgenommen werden. Während ein 49-jähriger Tatverdächtiger aus Vellmar nach den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt wurde, da keine Haftgründe gegen ihn vorlagen, soll der zweite Festgenommene, ein 50 Jahre alter tunesischer Staatsbürger, der keinen festen Wohnsitz hat, am heutigen Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Dieser entscheidet, ob in dem Verfahren wegen gewerbsmäßigen illegalen Handels mit Kokain und Arzneimitteln die Untersuchungshaft gegen ihn angeordnet wird.

Zunächst hatten Zivilfahnder der Kasseler Polizei gegen 9:00 Uhr in der Unteren Königsstraße, nahe dem Königsplatz, beobachtet, wie der später festgenommene 49-Jährige einem anderen Mann etwas übergab. Da es sich augenscheinlich um ein Drogengeschäft handelte, folgten die Polizisten dem mutmaßlichen Verkäufer und stoppten ihn kurze Zeit später. Eine Durchsuchung seiner Taschen förderte 16 verkaufsfertige Plomben mit Heroin zutage, die sichergestellt wurden. Den 49 Jahre alten Mann brachten die Beamten für die weiteren Maßnahmen auf das Revier. Eine anschließende Durchsuchung seiner Wohnung führte nicht zum Fund weiterer Drogen. Der bereits amtsbekannte Tatverdächtige muss sich nun wegen illegalen Handels mit Heroin verantworten.

Die schlagartige Festnahme des 50-Jährigen war der Polizei am Nachmittag gegen 15:30 Uhr in der Mauerstraße gelungen, nachdem ein Zivilfahnder zuvor im Lutherpark die Abwicklung eines mutmaßlichen Drogengeschäfts gesehen hatte. Die unbekannten Käufer der Rauschmittel konnten nicht mehr gestellt werden. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten neben 17 verkaufsfertige Plomben Kokain und knapp 5 Gramm Crack auch 61 verschreibungspflichtige Tabletten, die dem Arzneimittelgesetz unterliegen, Mobiltelefone sowie eine Feinwaage. Da der 50-Jährige bereits wiederholt wegen illegalen Drogenhandels polizeilich in Erscheinung getreten ist, besteht der Verdacht, dass er den Handel mit den Betäubungsmitteln und den verschreibungspflichtigen Medikamenten gewerbsmäßig betreibt. Er sitzt seit seiner Festnahme im Polizeigewahrsam.

Weitere Informationen zur Innenstadtoffensive Hessen finden Sie unter: https://innen.hessen.de/sicherheit/polizei/innenstadtoffensive-hessen

