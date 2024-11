POL-OE: Aktuelle Vollsperrung auf der L539 in Attendorn nach LKW-Unfall

Finnentrop (ots) - An der Einmündung Bamenohler Straße/Serkenroder Straße kollidierten zwei Autos um 7.29 Uhr am Donnerstag, 28. November. Die 71-jährige Fahrerin eines der beiden Fahrzeuge kam infolge des Unfalls von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum und einem Verkehrsschild zusammen. Sie wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der geschätzte Gesamtschaden liegt aktuell bei einem unteren fünfstelligen Geldbetrag. Rückfragen bitte an: ...

