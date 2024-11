Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Neue Gesichter des Bezirksdienstes im Kreis Olpe

Kreis Olpe (ots)

Erster Ansprechpartner für Bürger und Bürgerinnen vor Ort sein: Das ist die Hauptaufgabe der zwölf Bezirksdienstbeamten der Kreispolizeibehörde Olpe. Sie sind zuständig für die polizeiliche Betreuung "ihrer" Bezirke. Zu ihren Aufgaben zählen insbesondere Kontaktpflege zu Bürgern, Gruppen, Institutionen und Organisationen sowie die Überwachung von gefahrenträchtigen Bereichen, Orten, Objekten und Einrichtungen.

Auch in den Bereichen Verkehrssicherheitsarbeit Kriminalitätsbekämpfung, Präventionskonzepte, bei Anhörungsverfahren kommunaler Fachbehörden, Teilnahme an Ortsterminen mischen die Bezirksdienstbeamten in ihrem Zuständigkeitsbereich mit. Beim Wahrnehmen polizeilicher Aufgaben bei öffentlichen Veranstaltungen sind sie als Gesicht ihrer Behörde zur Stelle. Im Bereich der Polizeiwache Olpe haben sich in den letzten Wochen personelle Veränderungen ergeben. Seit Anfang Oktober verstärkt Klaus Dornseifer das Team des Bezirksdienstes. Gemeinsam mit dem erfahrenen Bezirksdienstbeamten Frank Reichmann betreut er nun den Bereich der Stadt Olpe. Zeitgleich nahm auch Christoph Weingarten seinen Dienst als Bezirksdienstbeamter in Wenden auf. Hier unterstützt er seinen Kollegen Andreas Westhoff bei der Arbeit in der Gemeinde Wenden. Die Betreuung des Bereiches Drolshagen liegt nach wie vor in den erfahrenen Händen von Klaus Schmidt.

Die Bezirksdienstbeamten haben ein offenes Ohr für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger und stehen für Rückfragen und weitere Informationen gerne zur Verfügung. Die Zuständigkeiten der jeweiligen Bezirksdienstbeamten sind https://olpe.polizei.nrw/der-bezirksdienst-im-bereich-der-polizeiwache-olpe zu finden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell