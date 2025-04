Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Mittwochnachmittag (23.04.2025) kam es gegen 16:25 Uhr in der Schopperstraße in Zeulenroda-Triebes zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 32-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Radfahrer zunächst die Straße "Untere Hardt" und bog anschließend auf die Schopperstraße ein. Dabei missachtete er offenbar die Vorfahrt einer 23-jährigen Pkw-Fahrerin, die mit ihrem Fahrzeug aus Richtung Zeulenroda kommend in Richtung Greiz unterwegs war. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Radfahrer und dem Pkw. Der 32-Jährige wurde dabei schwer verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung des Radfahrers durch Alkohol und Betäubungsmittel. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (SR)

