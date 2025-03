POL-OL: Trunkenheitsfahrt endet mit Widerstand

Oldenburg (ots) - Nach einem versuchten Einbruch konnte die Polizei zwei Tatverdächtige stellen, gegen beide wird nun ermittelt. Am Donnerstagabend, gegen 22:20 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei einen Einbruch in eine Werkstatt an der Bremer Heerstraße. Der Zeuge beobachtete zwei Personen, die sich auf dem Gelände aufhielten und eine Scheibe der Werkstatt einschlugen. Vermutlich weil sie entdeckt wurden ...

