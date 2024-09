POL-HRO: Gebäudebrand in Parchim

Grabow (ots) - In Ludwigslust prüft die Polizei derzeit einen Vorfall, wonach ein Kind am Donnerstagnachmittag in Grabow von einem unbekannten Mann in verdächtiger Art und Weise angesprochen worden sein sollen. Der Sachverhalt ereignete sich nach Angaben eines 9-jährigen Kindes kurz vor 14:00 Uhr zwischen der L07 und der Straße Am Finkenberg. Dort habe der Mann, ...

mehr