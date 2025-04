Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Berichtigung: Tödlicher Verkehrsunfall

Gera (ots)

Gera. Am Mittwochnachmittag, den 23.04.2025 kam es gegen 15:45 Uhr im Bereich der Kreuzung Leibnizstraße und Ernststraße zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein 43-jähriger Radfahrer tödlich verletzt wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der Mann mit seinem Fahrrad die Leibnizstraße in stadteinwärtiger Richtung. In Höhe der Ernststraße geriet er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Fahrrad in die Gleise der Straßenbahn, stürzte und wurde in der Folge von einer Straßenbahn erfasst. Dabei wurde der Radfahrer unter dem Schienenfahrzeug eingeklemmt. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen am Unfallort durch die Feuerwehr, einem Rettungshubschrauber und dem Rettungsdienst verstarb der Radfahrer kurze Zeit später noch am Unfallort. Der 39-jährige Straßenbahnfahrer und die Fahrgäste verblieben unverletzt. An der Straßenbahn und dem Fahrrad entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Der Unfallort wurde nach einer circa zweistündigen weiträumigen Sperrung wieder freigegeben. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell