Polizei Mettmann

POL-ME: Falscher Handwerker bestiehlt 87-Jährige: Polizei bittet um Hinweise - 2505073

Velbert (ots)

Am Donnerstag, 15. Mai 2025, bestahl ein falscher Handwerker eine 89-Jährige in ihrer Wohnung in Velbert. Die Polizei ermittelt und warnt vor den unterschiedlichen Maschen der Betrügerinnen und Betrüger.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 15:15 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür der Seniorin in einem Mehrfamilienhaus an der Paracelsusstraße und gab sich als Handwerker aus. Unter falschem Vorwand drang er in die Wohnung ein und lenkte die 87-jährige Velberterin ab. Anschließend verließ er das Haus in unbekannte Richtung.

Wie sich später herausstellte, hatte der Mann Schmuck von der Seniorin entwendet. Sie meldete den Diebstahl der Polizei, die diesen Vorfall nutzen möchte, um noch einmal eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der zum Teil professionell agierenden Betrügerinnen und Betrüger zu warnen.

Der Täter wird beschrieben als:

- männlich - mit südländischem Erscheinungsbild - trug dunkle Arbeitskleidung - sprach Deutsch mit Akzent

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und die Polizei Velbert bittet um Hinweise unter 02051 946-6110.

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerkerinnen und Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: Auch dieser kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freundinnen, Freunden oder Verwandten oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell