Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall mit Kind (Wülfrath) - 2505071 -

Mettmann (ots)

Am 15.05.2025, um 16:50 Uhr, kam es auf der Wilhelmstraße in Wülfrath zu einem Verkehrsunfall, bei dem 10-jähriges Kind schwer verletzt wurde. Ein 10-jähriges Kind lief in Höhe der Wilhelmstraße 29, Wülfrath, aus der dortigen Zufahrt unvermittelt auf die Fahrbahn. Eine 72-jährige Fahrzeugführerin aus Wülfrath befuhr die Wilhelmstraße in Richtung Hammerstraße. Im Bereich einer Mittelinsel kollidierte das Kind mit dem Pkw Audi. Durch die Kollision wurde das Kind schwer verletzt. Zur Behandlung wurde es in die Uni-Klinik Düsseldorf gebracht. Die Seniorin blieb unverletzt. Die Schadenshöhe am Pkw steht aktuell noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Wilhelmstraße voll gesperrt.

