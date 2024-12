Hamm (Sieg) (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 28.11.2024, 06.30 Uhr, bis Samstag, 30.11.2024, 10.00 Uhr, kam es in Hamm (Sieg), Martin-Luther-Straße, zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter eine blaue Papiermülltonne von einem Grundstück. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681 946-0 ...

