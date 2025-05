Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2505068

Ratingen / Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

In der Nacht auf Donnerstag, 15. Mai 2025, kam es in Ratingen-Hösel zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Gegen 1:45 Uhr wurde eine Anwohnerin an der Bahnhofstraße 101 durch verdächtige Geräusche geweckt. Sie stellte zwei dunkel gekleidete Männer fest, die augenscheinlich versuchten, durch ein Fenster in einen Gewerberaum im Erdgeschoss des Gebäudes einzubrechen. Die Männer flohen unerkannt zu Fuß in Richtung Bahnhofstraße. Sie konnten trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Am Fenster entstand ein geringfügiger Sachschaden.

Die flüchtigen Einbrecher konnten nicht näher beschrieben werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

In der Nacht auf Mittwoch, 14. Mai 2025, kam es zu gleich zwei versuchten Einbruchdiebstähle an der Gustav-Mahler-Straße in Hilden. Am späten Dienstagabend, 13. Mai 2025, gegen 23 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge verdächtige Personen vor einem Fahrradgeschäft mit der Hausnummer 44. Am nächsten Morgen stellte der Inhaber des Geschäftes einen versuchten Einbruchdiebstahl fest. Unbekannte Täterinnen oder Täter hatten versucht, gewaltsam durch die Tür in die Verkaufsräume einzubrechen. Auch das angrenzende Nagelstudio wies frische Aufbruchspuren sowohl an der Tür als auch am Fensterrahmen auf. Der oder die Täterinnen oder Täter hatten es jedoch auch hier nicht geschafft, in die Räumlichkeiten einzudringen. In beiden Fällen entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

