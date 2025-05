Polizei Mettmann

POL-ME: Autos auf P+R-Parkplatz aufgebrochen - 2505066

Erkrath (ots)

Am Mittwochmorgen, 14. Mai 2025, wurden auf einem Parkplatz in Erkrath-Hochdahl vier Autos aufgebrochen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 8:45 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem ihm mehrere beschädigte Autos auf dem P+R Parkplatz Höhenweg am Bahnhof in Erkrath-Hochdahl auffielen. Die Beamtinnen und Beamten stellten fest, dass an insgesamt vier Autos das Fenster eingeschlagen und der Innenraum durchsucht worden war. Ob Gegenstände aus den Autos entwendet wurden, ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird vorläufig auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Erst vor wenigen Tagen, zwischen Montag, 12. Mai 2025, und Dienstag, 13. Mai 2025, war es am Bahnhof in Haan-Gruiten zu einer ähnlichen Aufbruchsserie auf dem dortigen P+R-Parkplatz gekommen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6033034). Zurzeit prüft die Polizei, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.

Die Polizei Erkrath bittet um Hinweise und fragt: Wer kann Angaben zu den Aufbrüchen machen? Sie nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02104 9480-6450 jederzeit entgegen.

